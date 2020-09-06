شكرا لقرائتكم خبر عن جوهر نبيل: مندهش من عدم وجود مدعوّين من نجوم اللعبة القدامى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جوهر نبيل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ونجم كرة اليد المصرية السابق، أن مجموعة منتخب مصر في مونديال اليد 2021 صعبة للغاية.

وأضاف جوهر نبيل، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لو كنت صاحب الاختيار لاخترت وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم كلًا من ألمانيا وأوروجواي وكاب فيردي، على أن نكون متواجدين بمنافساتها بدلاً من المجر، أو المجموعة الثانية مع إسبانيا وتونس والبرازيل كبديل لبولندا».

وأوضح نبيل: «بالطبع المدير الفني لمنتخب مصر هو الأكثر دراية باختياره وبمستوى لاعبيه والمنتخبات المنافسة، ولكنها وجهة نظري».

وتابع: «شعرت أن القرعة تخص كرة القدم وليس اليد، واندهشت من عدم وجود مدعوّين من نجوم اللعبة القدامى».

وأنهى جوهر نبيل تصريحاته مؤكدًا أنه لم يكن يُفضل قيام أحمد الأحمر بسحب القرعة، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تُحدث نوعًا من أنواع الغضب بين اللاعبين دائمًا، وكان من الأفضل أن يقوم لاعب سابق من أصحاب التاريخ الطويل في اللعبة بسحبها وليس لاعبًا حاليًا.

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