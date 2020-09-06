شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتحرك من فندق الإقامة لملعب الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر فريق نادي بيراميدز فندق إقامته بمدينة الجونة لملعب المباراة استعدادا لمواجهة الجونة بالدوري. ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الجونة، في السادسة من مساء اليوم، على استاد الجونة الرياضي في إطار مباريات الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز. وأنهى الجهاز الفني بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش محاضرة استغرقت نصف ساعة مع اللاعبين لشرح طريقة اللعب قبل المغادرة الملعب. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,712

تعافي 77,208

وفيات 5,511

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