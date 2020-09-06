شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى يرفض الانضمام للجهاز الفني للمصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض عادل مصطفى، لاعب الأهلي السابق، الانضمام للجهاز الفني للمصري بقيادة على ماهر، وذلك عقب المفاوضات التي تلقاها من جانب عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي للنادى المصري.

ووفقًا لمصدر مطلع، جاء رفض عادل مصطفى، مدرب مصر المقاصة السابق، المهمة احترامًا لجماهير الأهلي، الذين يرتبط بعلاقة وطيدة معهم.