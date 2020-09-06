شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب تقريرًا عن المصابين استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تقريرًا مفصلًا عن حالة اللاعبين المصابين داخل الفريق، والوقوف على آخر التطورات لمعرفه إمكانية الاستعانة باللاعبين المصابين، في إطار التجهيز لمباريات الدوري ومواجهة الوداد بدوري أبطال أفريقيا.
وتضم قائمة المُصابين في الأهلي كلاً من: حسين الشحات وعمرو السولية ومحمد محمود وسعد سمير وكريم ندفيد ومحمود متولي، حيث أجرى الشحات جراحة «الفتاق» يوم 21 يونيو الماضي وبدأ التأهيل مؤخراً من هذه الجراحة، فيما يعانى السولية من شد في العضلة الأمامية، كما بدأ محمد محمود التأهيل من جراحة الرباط الصليبى، ويتأهل سعد سمير من إصابة وتر أكيلس أما كريم نيدفيد فأجرى أكثر من جراحة في غضروف الركبة، كما أجرى متولى جراحة الرباط الصليبى منذ أسبوعين تقريباً.
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