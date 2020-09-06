شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعرقل إنتقال «وادي» للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد على ماهر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادي المصري، جلسة مع مهاجم الفريق محمود وادي، خلال الساعات الماضية، طالب خلالها اللاعب بنسيان مفاوضات الزمالك خلال الفترة الحالية، من أجل إنتقاله للقلعة البيضاء.

واكد ماهر في جلسته مع اللاعب ان النادي في اشد الحاجة لكامل تركيزه، موضحًا أنه يرفض إنضمامه لأي فريق في الفترة الحالية خاصة وأنه من الأعمدة الأساسية التي يركز عليها الجهاز الفنى، وبالرغم من الوعد الذي حصل عليه اللاعب من مجلس إدارة النادى برئاسة سمير حلبية بالسماح له بالرحيل عن الفريق في حال فك حظر القيد، وهو القرار الذي صدر خلال الأيام الماضية، ولكن وقف على ماهر حائلاً دون إستكمال مفاوضات الزمالك مع اللاعب، وقال المدير الفنى للاعب أن المفاوضات مع أي فريق خلال الفترة الحالية تعتبر خيانه للنادى المصري بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، حيث يحتل المركز الـ16 برصيد 21 نقطة.