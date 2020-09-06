شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفاوض مختار مختار وإيهاب جلال لخلافة صدقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، في مفاوضات جادة مع مختار مختار، المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربي، لقيادة المهمة الفنية للفريق عقب استقالة حمادة صدقي المدير الفنى السابق للفريق السكندري، على خلفية التعادل مع أسوان بثلاثة أهداف لكل فريق ومن قبلها الهزيمة أمام الإنتاج الحربي، كما وضع مسؤولو نادي سموحة إيهاب جلال، المدير الفنى الحالي لمصر المقاصة، ضمن القائمة التي تم إعدادها لاختيار المدير الفنى الجديد للفريق.

ويسابق مسؤولو سموحة الزمن لاختيار المدير الفنى الجديد للفريق لقيادة مسيرة سموحة في بطولة الدورى الممتاز، كما تم الابقاء على أحمد ناجي في منصبه مدربًا لحراس المرمى.