شكرا لقرائتكم خبر عن أمونيكي يشكو المقاصة للفيفا للحصول على مستحقاته المتأخرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه مجلس إدارة نادى مصر المقاصة أزمة جديدة، خلال الايام المقبلة وذلك بسبب الشكوى التي تقدم بها النيجيري ايمانويل امونيكي المدير الفنى السابق للفريق، بسبب عدم حصوله على باقي مستحقاته لدي فريق المقاصة
وقال أحمد عباس، وكيل أعمال النيجيري إيمانويل أمونيكي، إن الفريق الفيومي مهدد بخصم 6 نقاط من رصيده، في الدوري المصري الممتاز، ويأتي ذلك بعد تقديم إيمانويل لشكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم لعدم سداد مستحقاته المالية بعد فسخ النادي تعاقده معه، ويحق لمدرب المقاصة السابق راتب 8 شهور لم يتم سدادهم كما منصوص في عقده مع النادي الفيومي.
ومن المتوقع صدور الحكم يوم 2 نوفمبر، وشدد وكيل المدرب النيجيري بأنه عطل كافة العروض التي قدمت له خلال الفترة الأخيرة حتى يتم حل مشكلته مع المقاصة.
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