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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ابراهيموفيتش ينتقد مدرب المنتخب السويدي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
انتقد نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش مدرب السويد يان أندرسون لقيامه بترك اللاعب ديان كولوسيفسكي على مقاعد البدلاء في المباراة التي خسرها المنتخب يوم السبت 1-0 أمام فرنسا.
وقال ابراهيموفيتش عبر حسابه على تويتر: "يا لها من مزحة. دليل آخر. أشخاص غير أكفاء في المراكز الخاطئة يخنقون كرة القدم السويدية".
بعد تسجيله 62 هدفًا في 116 مباراة، اعتزل إبراهيموفيتش كرة القدم الدولية بعد خروج السويد من بطولة أمم أوروبا 2016.
وقد وقع اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا الشهر الماضي عقدًا لمدة عام آخر مع ميلان بقيمة 6.2 مليون جنيه إسترليني.
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