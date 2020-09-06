رئيس بريشيا: أردت أن ينتقل تونالي إلى روما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

أوشك اللاعب ساندرو ​تونالي​ على الانتقال إلى ​ميلان​ لكن ماسيمو سيلينو رئيس نادي ​بريشيا​ أراده أن ينضم إلى روما.



وقال سيلينو: "ساندرو يدعم ميلان منذ أن كان طفلاً. لقد جعلني التفاوض معهم سعيدًا بشكل مضاعف، كما أنني أحترم النادي الذي يعطي قيمة للمال. المدير الفني لميلان، باولو مالديني لديه جينات ميلان ولديه جميع المتطلبات الأساسية ليصبح مدربًا رائعًا".

وأضاف: "أردت أن أرى ساندرو أكثر في روما. إنه فريق جميل. أشعر بالارتباط الشديد بالروما. لهذا السبب، عندما بعت كالياري، كنت أحلم بشراء روما وإعادة تأهيله، وتعزيز إمكاناته من خلال عملي وتجربتي. ظل هذا مجرد حلم".