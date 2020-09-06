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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سولسكاير حاول إقناع فيرنر بالقدوم إلى مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020
أفادت صحيفة ذا صن البريطانية أن مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير أجرى محادثات مع النجم الألماني تيمو فيرنر قبل انضمام المهاجم إلى فريق تشيلسي.
كان فيرنر، 24 عامًا، موضع اهتمام من مجموعة من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، بما في ذلك ليفربول.
ووفقا للصحيفة، سافر سولسكاير مدرب اليونايتد إلى برلين لمحاولة إقناع المهاجم بالانضمام إلى أولد ترافورد.
ويقال أيضًا أن بيب غوارديولا، مدرب مانشسر سيتي، اتصل بفيرنر شخصيًا في محاولة منه لإقناع الألماني بالانضمام إلى استاد الاتحاد.
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