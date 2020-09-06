سولسكاير حاول إقناع فيرنر بالقدوم إلى مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

أفادت صحيفة ذا صن البريطانية أن مدرب ​مانشستر يونايتد​ أولي غونار سولسكاير أجرى محادثات مع النجم الألماني تيمو ​فيرنر​ قبل انضمام المهاجم إلى فريق ​تشيلسي​.

Advertisements

كان فيرنر، 24 عامًا، موضع اهتمام من مجموعة من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، بما في ذلك ليفربول.

ووفقا للصحيفة، سافر سولسكاير مدرب اليونايتد إلى برلين لمحاولة إقناع المهاجم بالانضمام إلى أولد ترافورد.

ويقال أيضًا أن بيب غوارديولا، مدرب مانشسر سيتي، اتصل بفيرنر شخصيًا في محاولة منه لإقناع الألماني بالانضمام إلى استاد الاتحاد.