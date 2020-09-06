شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وديا - روبن يسجل أول هدف له مع غرونينغين وفوز سانت باولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020 ضمن المنافسات الودية الأندية، فاز فريق سانت باولي الألماني على سوندريسك الدنماركي بهدف مقابل لا شيء، سجله اللاعب بوريس تاششي في الدقيقة 28.

Advertisements وفي مباراة ثانية، خيّم التعادل الإيجابي 1-1 على مباراة ​غرونينغين​ الهولندي وأرمينيا بيليفيلد الألماني. افتتح التسجيل نجم بايرن ميونيخ السابق أريين روبن في الدقيقة 17، ليأتي بالتعادل اللاعب جومان كونسبروخ لصالح أرمينيا بيليفيلد بعد 5 دقائق. يُذكر أن هذا الهدف هو الأول لروبن منذ عودته عن قرار اعتزال كرة القدم، بعد مسيرة لامعة للهولندي على الصعيدين الدولي والأندية.

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