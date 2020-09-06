دوري الأمم: ويلز يخطف الفوز في الثواني الأخيرة وخسارة اندورا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية 2020/2021، وفي المجموعة D1، حقق منتخب جزر فاروه فوزا صعبا على أندورا بهدف وحيد.

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استمرت المباراة بالتعادل السلبي 0-0 حتى الدقيقة 30، حيث سجل اللاعب كليمينت أولسن هدف المباراة الوحيد. واستمر الشوط الثاني بدون أي هدف لتنتهي المباراة بفوز جزر الفاروه.

وفي مباراة ثانية، في المجموعة B4، خطف المنتخب الويلزي هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعته بالمنتخب البلغاري.

استمرت المباراة بالتعادل السلبي 0-0، حتى تمكن اللاعب نيكو ويليامز من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 94.