شكرا لقرائتكم فرج عامر يعلن استمرار أحمد ناجى مع سموحة بعد رحيل حمادة صدقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن بقاء أحمد ناجى مدرب حراس مرمى الفريق، فى منصبه، وذلك رغم الموافقة على رحيل حمادة صدقى مدرب الفريق عقب التعادل الأخير لسموحة مع أسوان بنتيجة 3/3 فى الدورى العام، وكتب عامر عبر حسابه الرسمى على فيس بوك" قبول توجيه الشكر لحمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة و تمنينا لة التوفيق والنجاح".

أضاف رئيس سموحة " الكابتن احمد ناجي مستمر تعاقدة مع نادي سموحة مدربا لحراس مرمي الفريق الاول لكرة القدم".

ومن المقرر أن يعلن سموحة عن المدرب الجديد الذى سيقود الفريق فى المباريات المتبقية من عمر الدورى خلال الساعات المقبلة.



فرج عامر

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تعادل فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى، مع ضيفه سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق، فى لقاء الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، والذى أقيم على ملعب اتحاد الشرطة، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابى 2/2، قبل أن يسجل محمد عبد المجيد مهاجم أسوان هدف التقدم لزهرة الجنوب والثالث له فى اللقاء، وفى الدقيقة الأخيرة تعادل ناصر ماهر لسموحة من ركلة جزاء أيضاً.

وكان الشوط الأول قد انتهى، بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، حيث تقدم أبناء الجنوب أولا فى الدقيقة العاشرة عن طريق محمد عبد المجيد، قبل أن يتعادل سموحة عبر ديريك نيسيبامبى، ثم أحرز صلاح محسن هدف التقدم فى الدقيقة 35، وتعادل محمد عبد المجيد مرة أخرى لأسوان فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وعمل حمادة صدقى مدربا مساعدا للمنتخب المصري الأول في جهاز حسن شحاتة في الفترة من 2004 حتى 2011، وفاز بلقب أمم أفريقيا ثلاث مرات أعوام 2006 بالقاهرة، و2008 بأكرا، و2010 بأنجولا.

كما درب كلا من سموحة 2013/2014، قاده لوصافة الدوري خلفًا للنادي الأهلي بفارق الأهداف بعد منافسة كبيرة على اللقب والتأهل لدوري أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخ النادى السكندرى، كما وصل سموحة بقيادة حمادة صدقى إلى نهائى الكأس والذى خسره أمام نادى الزمالك بهدف دون رد.

ولم ينجح سموحة فى تحقيق نتائج أفضل من تلك التى قدمتها تحت القيادة الفنية لحمادة صدقى منذ ظهوره فى الدورى الممتاز حتى الآن.

ثم تولى حمادة صدقى تدريب وادى دجلة، ثم إنبى، ثم تولى قيادة منتخب المحليين، ثم الجونة في الموسم الماضي قبل أن يعود لسموحة في الموسم الحالى.