شكرا لقرائتكم مران الإسماعيلى.. تدريبات كرة يد قبل مواجهة نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على الملعب الرئيسى استعدادا لملاقاة نادي مصر غدا باستاد الإسماعيلية لحساب الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدورى المصرى ، المران اشتمل على تدريبات الاستحواذ وسرعة التسليم والتسلم بجانب خوض مجموعة من التدريبات الخفيفة.

وعقد أحمد العجوز المدرب العام ، القائم بأعمال مدير الكرة اجتماع مع همام طارق على هامش المران الختامي ، وتطرق المران على تدريبات كرة يد للوقوف على تحركات اللاعبين واختتم بتقسيمة حماسية.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 23 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 10، وسجل الفريق 24 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

Advertisements

وأعلن مجلس الإسماعيلى تعيين أحمد العجوز مدربا عاما وقائما بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص مدرب على أن يقوما بقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة لحين وصول المدرب الأجنبى ومدرب الاحمال وناشد المجلس جماهير النادى العظيمة الذى دأبت على مؤازرة ناديها بالوقوف بجانب الفريق خلال الفترة المقبلة لعوده الروح مره اخرى وتحسن النتائج.

وكشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن ناديه يفاضل بين ثلاثة مدربين أجانب سبق لهم تدريب الدراويش، تمهيدا للتعاقد مع أحدهم ليقود الفريق خلفا الفرنسى ديديه جوميز، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، "فتحنا باب التفاوض مع البرازيلى هيرون ريكاردو والألمانى ثيو بوكير والهولندى مارك فوتا لاختيار الأنسب منهم للعودة لقيادة الإسماعيلى، وتبدو حظوظ ريكاردو هى الأقوى حتى الآن".

وتولى ريكاردو تدريب الإسماعيلى فى أكتوبر 2008 وقاد جيلا من الدراويش ضم شريف عبد الفضيل وعمر جمال وعبد الله السعيد وأحمد سمير فرج وأحمد خيرى ومحمد حمص للوصول إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدورى مع الأهلى بعد التساوى فى عدد النقاط بنهاية المسابقة.

وخسر الإسماعيلي الدورى لصالح الأهلى بهدف أمادو فلافيو ليرحل ريكاردو، ثم عاد للدراويش فى فبراير 2014 واستمر لمدة عام حقق خلاله نتائج مقبولة.