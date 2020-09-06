شكرا لقرائتكم جمال الغندور عن أسباب أزمات تقنية الفار : كورونا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق أن تدخل تقنية الفار لايكون إلا فى الحالات الواضحة وليست الحالات الجدلية ، وقال الغندور فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" هدف وادى دجلة فى الاهلى هى لعبة جدلية كان ينبغى عدم تدخل حكم الفار فى اللعبة ، حكم الفار إذا شاهد لعبة يمكن احتسابها أو يمكن عدم احتسابها هنا لابد ألا يتدخل فى اللعبة "

ويضيف جمال الغندور :"الفار تم اقراره من أجل اللعبات الواضحة فقط حتى يمنح كل فريق حقه إنما طالما حالة جدلية يختلف فيها الحكام مثلما هو حادث حالياً حتى بين كل الحكام فى واقعة هدف دجلة هناك من فسرها هدف وهناك من قال أنها ليست هدف بالتالى كان لابد ألا يتدخل حكم الفار فى اللعبة من الاساس".

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وتابع رئيس لجنة الحكام السابق:"الفار بدأ فى الدوري المصرى بشكل رائع ، وكان هناك حالات متميزة لبعض الحكام ، ولكن فترة التوقف بسبب كورونا كان هناك حالة كسل وخمول وتراجع مستوى الحكام بسبب الابتعاد عن الملعب مثل اللاعبين وبالتالى تراجع اداء الحكام فى الملعب وحدثت المشاكل مجدداً "

وأكمل :" لا أرى أن هناك تقصيراً فى تدريب الحكام على تقنية الفار ، كل الجهات المسئولة لم تجامل الحكام المصريين فهى لم تمنح رخصة الفار لنا مجاملة ، حيث أن الرخصة تمنح فى 6 شهور ولما كثفنا جهودنا وتدريباتنا فى 38 يوم منحنونا الرخصة عن استحقاق وجدارة وهم نفس المسئولين الذين قالوا أن أمامنا ستة شهور ، لذا لا أرى أننا قصرنا فى تدريب الحكام على تقنية الفار".