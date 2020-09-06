تاريخ مواجهات المصرى وإنبي قبل صدام برج العرب الليلة

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جدة - عمرو شويل يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره إنبى في تمام السادسة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البورسعيدى بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الفريق البترولى مع الجونة سلبياً في نفس الجولة.





*ترتيب المصرى البورسعيدى وإنبي فى جدول الدوري

يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع الاسماعيلى والاتحاد السكندرى وحرس الحدود، بينما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.





*تاريخ مواجهات المصرى البورسعيدى وإنبي

تاريخيا.. يعود تاريخ مواجهات الفريقين إلى موسم 2002/2003 عندما صعد إنبي للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

جاءت المواجهة الأولى من فاعليات الأسبوع الخامس في 25 أكتوبر 2002 بالجبل الأخضر ، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق، سجل عبدالحميد حسن ميدو لإنبي، وعمرو الدسوقي للمصري.

في بورسعيد في 28 فبراير 2003 حقق المصري أول فوز له بهدف سجله محمد ساهر.

بينما احتاج إنبي إلى 6 مباريات لتحقيق فوزه الأول في افتتاح الدور الثاني في 27 ديسمبر 2004 بثلاثة أهداف سجلها ميدو، عمرو زكى، مجدى عبدالعاطي مقابل هدف سجله سيد العتباني.

خلال 30 مواجهة سابقة، تفوق الفريق البترولي نسبيا بتحقيق 10 انتصارات منها ثلاثة انتصارات متتالية ،وهى أول فوز ثم الموسم التالي 2005/2006 ذهابا وإيابا ،وكذلك موسم 2008/2009 فاز انبى ذهابا وإيابا.

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فى حين حقق المصرى 8 انتصارات ، منها الموسم الماضي ذهابا وإيابا بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

حيث فشل 15مباراة متتالية في تحقيق الفوز على إنبى بدءا من الموسم الثاني 2003/2004 حتى الدور الأول 2010/2011 وحقق فوزه الثاني فى9 يونيو 2011 ببورسعيد بهدف إلياسو قبل النهاية بدقيقتين في شباك محمد أبوجبل، وأدار المباراة الحكم محمد عباس.

وتعادل الفريقان في 12 مباراة بالتعادل منها 5 سلبيا، شهدت مواجهات الفريقين تسجيل 30 هدفاً لانبى مقابل 29 هدفاً للمصرى البورسعيدى.

انتهت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز انبى بهدف دون رد سجله محمد شريف في اللقاء الذى أقيم على ستاد السويس بالجولة الثامنة للمسابقة في 17 ديسمبر 2019





*على ماهر يبحث عن الفوز الأول .. وطولان يسعى لإستعادة الانتصارات

يسعى على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لتحقيق فوزه الأول مع الفريق لتدشين خطة الهروب من منطقة الخطر بعد لعب المؤجلات واستعادة العناصر المصابة، فيما طالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه باستعادة قطار الانتصارات لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى للمسابقة.





*التشكيل المتوقع للمصرى وإنبي

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام انبى مكون من: أحمد مسعود -عمر كمال عبد الواحد – أحمد شوشة – إسلام أبو سليمة – حجاج عويس -فريد شوقي – إيزي إيميكا -حسن علي – مفتاح طقطق – محمد جابر - أوستين أموتو.

ويبدو التشكيل المتوقع لأنبى أمام المصرى مكون من: محمود جاد -أحمد عبدالعزيز – إبراهيم يحيى – هشام عادل – كريم فؤاد -حيميد ماو – عبد الرحمن عامر – عبد الرزاق فيستون – محمود غالي -محمد شريف – أحمد علي.