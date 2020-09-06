شكرا لقرائتكم إبراهيموفيتش ينتقد مدرب السويد بعد خسارة فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مدرب منتخب بلاده السويد يان أندرسون لعدم إشراكه ديان كولوسيفسكي لاعب يوفنتوس الجديد أساسيا منذ البداية في المباراة التي انتهت بهزيمة المنتخب السويدي 1-0 أمام نظيره الفرنسي في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم السبت.

وشارك كولوسيفسكي بديلا لأحد زملائه قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة لكنه قال في مقابلة بعد المباراة إنه صدم لعدم المشاركة أساسيا من البداية، وبعد أن عبر المدرب أندرسون عن دهشته لهذا الموقف من جانب اللاعب الشاب انبرى إبراهيموفيتش الهداف التاريخي للمنتخب للرد على المدرب.

وكتب إبراهيموفيتش عبر "تويتر": يا لها من مزحة سخيفة، دليل آخر على عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب ما يتسبب في تعثر الكرة السويدية.

وبعد أن أحرز 62 هدفا في 116 مباراة دولية مع منتخب بلاده اعتزل إبراهيموفيتش اللعب على المستوى الدولي عقب خروج السويد من نهائيات كأس أوروبا 2016.