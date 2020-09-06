فايلر يضع روشتة مشاركة صالح جمعة بانتظام مع الأهلي

مازالت مشاركة صالح جمعة لاعب الأهلي في مباريات الفريق تمثل لغزاّ بالنسبة لجماهير القلعة الحمراء فبعدما ظهر اللعب لمدة دقائق قليلة في مباراة المصري السبت قبل الماضي في الدوري والتى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ، إستبعده السويسري رينيه فايلر المدير للفريق من قائمة المباراة التالية أمام دجلة التى أقيمت أول أمس ، الجمعة، وفاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.

فايلر دفع بصالح جمعة لما يقرب من عشرة دقائق في مباراة المصري غير أنها أثبتت أن اللاعب مازال يحتاج مزيداً من الجهود وتقليل الوزن حتى يستعيد "فورمة" المباريات ويظهر مع الفريق بشكل مُستمر لاسيما أن صالح كان بعيد تماماُ عن حسابات فايلر طوال الفترة الماضية. حسبما نشر موقع "سوبر كورة".

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ورغم أن صالح جمعة كان مُرشح بقوة للرحيل عن النادي في يناير الماضي بعدما طلب فايلر الإستغناء عنه لكن النادي فشل في تسويقه إلا أن اللاعب عاد للحسابات مرة أخرى بعدما قرر المدرب السويسري العفو عنه ومنحه فرصة ثانية لو إجتهد واثبت أنه جدير بالبقاء واللعب في الاهلي

وحدد المدير الفني للأهلي، برنامجًا تأهيليًا خاصا لتجهيز صالح جمعة من أجل إنقاص وزنه وإعداده بدنيًا بشكل جيد للمرحلة المقبلة، بعدما تلاحظ أن وزن اللاعب مازال زائداً عن الوزن المثالى، وهو ما ظهر بوضوح فى مشاركة صالح لعدة دقائق فى مباراة المصرى الأخيرة بالدورى ، وقال فايلر فى المؤتمر الصحفي لمباراة المصري، إن صالح جمعة بحاجة لمزيد من الوقت لاستعادة عافيته البدنية على وجه التحديد.

وعقد فايلر اجتماعًا مع مساعده توماس بينكيل مخطط الاحمال البدنية وايضا محمد النجار اخصائي التأهيل بالجهاز الفني من اجل وضع برنامج تأهيل لتجهيز صالح جمعة وتأهيله بدنياً ومساعدته على استعادة وزنه المثالي ولياقته ليكون جاهزاً للمشاركة في المباريات المقبلة بشكل جيد.