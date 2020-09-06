موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود.. والقناة الناقلة.. والغيابات والتشكيل

كتب: ضياء السقا

يستضيف حرس الحدود، نظيره الأهلي، في الثامنة والنصف مساء غدا الإثنين، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بفوزه على وادي دجلة في الجولة الماضية، بهدفين دون رد.

ويحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 65 نقطة وبفارق 17 نقطة كاملة عن الغريم المعتاد نادي الزمالك، فيما يأتي حرس الحدود في المركز الـ11 برصيد 26 نقطة.

ويغيب عن الأهلي حسين الشحات ومحمد محمود ومحمود متولي وعمرو السولية للإصابة، ومحمود كهربا للإيقاف.

ومن المتوقع أن يبدأ فايلر بالتشكيل التالي:

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محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أحمد فتحي

أليو بادجي - حمدي فتحي- محمد مجدي أفشة - أحمد الشيخ

مروان محسن وأليو بادجي

القناة الناقلة:

تذاع المباراة عبر فضائية أون تايم سبورتس 1.