فورمولا واحد: رينو ستصبح "ألبين" بدءا من 2021

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مونزا: أعلنت مجموعة رينو المشاركة في بطولة العالم للفورمولا واحد تغيير اسم فريقها إلى "ألبين" بدءا من العام المقبل، بحسب ما أعلن الأحد رئيس مجلس إدارة الصانع الفرنسي لوكا دي ميو.

قال دي ميو في مؤتمر صحافي على هامش جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا "سننافس تحت اسم ألبين مع الالوان الثلاثة"، واصفا هذا التطوّر بـ"التغيير الكبير".

وينافس الفريق راهنا تحت اللونين الاصفر والاسود.

وتُعدّ ماركة ألبين شهيرة في تاريخ الرياضة الميكانيكية الفرنسية، خصوصا في عالم الراليات في سبعينيات القرن الماضي.

واحرزت ألبين لقب أول بطولة عالم للراليات في 1973.

وأضاف دي ميو أن سيريل أبيتبول، مدير فريق رينو الحالي، سيبقى في منصبه.

تابع دي ميو الذي استلم مهامه أخيرا مع الصانع الفرنسي "رينو حاضرة في الفورمولا واحد منذ 43 عاما، وسيبقى الاسم على المحركات".

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وسيعود الاسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم 2005 و2006، إلى عالم الفورمولا واحد العام المقبل مع رينو التي ستحمل اسم ألبين.

وسيحل ألونسو (39 عاما) بدلا من الاسترالي دانيال ريكياردو المنتقل إلى ماكلارين، ليقود إلى جانب الفرنسي استيبان أوكون.

ولم يصعد فريق رينو إلى المنصة منذ عودته إلى الفورمولا واحد في 2016. ويزوّد محركه سيارات ماكلارين، لكن هذا التعاون سيتوقف بدءا من 2021.

لكن الشركة الفرنسية تأمل في عودتها إلى المنافسة بعد تعديل القوانين في 2022 مع اعتماد سقوف جديدة للانفاق.

واشار دي ميو انه لا يزال مبكرا القول ما إذا كانت ألبين ستشارك في مسابقات ميكانيكية أخرى على غرار سباق لومان 24 ساعة للتحمّل.

وتأسست ألبين في 1954 عبر جان ريدوليه، قبل ان تخضع لإدارة رينو في 1973.

وهذا رابع فريق يغيّر اسمه في السنوات الاخيرة، بعد ساوبر، تورو روسو ورايسينغ بوينت إلى ألفا روميو، ألفا تاوري وأستون مارتن (بدءا من العام المقبل).