فرج عامر: قبول توجيه الشكر لحمادة صدقي.. وناجي مستمر في منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه قبل توجيه الشكر لحمادة صدقي المدير الفني للفريق، مشيراً إلى أن أحمد ناجي مستمر في منصبه كمدرب لحراس المرمى.
وكان مصدر مقرب من حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة، أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المدرب تقدم باستقالته لفرج عامر رئيس النادي في الساعات الماضية.
وكتب فرج عامر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قبول توجيه الشكر للكابتن حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة و تمنينا لة التوفيق والنجاح".
واختتم عامر: "الكابتن احمد ناجي مستمر تعاقدة مع نادي سموحة مدربا لحراس مرمي الفريق الاول لكرة القدم"
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