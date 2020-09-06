تقرير.. صراع يسبق تغييرات مستمرة في مجلس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

منذ اعتماد اللجنة الأولمبية المصرية لنتائج الانتخابات بتشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك في نوفمبر 2017، طرأ على مجلس مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء تغييرات عديدة على مدار الثلاثة أعوام الماضية.

وحسم مرتضى منصور سباق الانتخابات لصالحه يومي 23 و 24 نوفمبر 2017 بعد منافسة مع أحمد سليمان، ليتربع على عرش الزمالك لمدة أربعة سنوات مقبلة وتستمر قيادته للنادي منذ تعيينه رئيسا عام 2014.

واعتمدت اللجنة الأولمبية تشكيل مجلس الإدارة والذي تكون من: مرتضى منصور رئيسا، أحمد جلال إيراهيم نائبا للرئيس، هاني العتال نائبا للرئيس، حازم ياسين أمينا للصندوق، هاني زادة عضوا، إسماعيل يوسف عضوا، علاء مقلد عضوا، شريفة الفار عضوا، عبد الله جورج عضوا.

قائمة مرتضى منصور حصدت جميع المقاعد باستثناء أحمد مرتضى منصور، الذى خسر العضوية لصالح هاني العتال.

صراع مع العتال

فور إعلان المجلس الجديد، أطلق مرتضى منصور قذائفه ضد هاني العتال لتنشب الأزمات مبكرًا، حيث أكد أنه لن يجتمع بالمجلس الجديد في حضور العتال نائب الرئيس، والذي حسم السباق الانتخابي على حساب نجل منصور.

وأكد مرتضى منصور أن وجود العتال غير قانوني وذلك بسبب عضويته غير الصحيحة، وشدد: "إما أنا أو هو في المجلس".

ودخل مرتضى في صراع مع العتال، حيث اتهمه بتزوير لمؤهله الجامعي وطالب بإسقاط عضويته وبطلان ترشحه في الانتخابات، وهو ما نفاه العتال مرجعاً اتهامات رئيس الزمالك للخصومة الشخصية التي تجمعهما.

ورفض رئيس الزمالك عقد أي اجتماع لمجلس الإدارة في حضور هاني العتال وعبدالله جورج، حيث تم منعهما من دخول النادي.

وفاة في المجلس

تُوفي حازم ياسين، أمين الصندوق السابق بالزمالك، يوم 24 سبتمبر 2018 بعد تعرضه لوعكة صحية.

ووفقا للائحة النادي، تقرر إقامة انتخابات تكميلية على مقعد أمين الصندوق بعد زوال العضوية عنه بشهر على الأكثر سواء لحالات الوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب.

وكان حازم ياسين فاز بمنصب أمين الصندوق بنادي الزمالك للدورة الثانية على التوالي بـ22 ألفا و476 صوتا، بعدما خاض الانتخابات الأخيرة بعد ضغوط كثيرة من بعض المقربين.

نجاح 4 أسماء بالتزكية في انتخابات تكميلية

بعد عامين من الانتخابات، قرر الزمالك عقد انتخابات تكميلية وفتح باب الترشح في سبتمبر 2019، حيث قدّمت 3 أسماء على منصب العضوية، واسم واحد على منصب أمين الصندوق.

وترشح على مقعد العضوية كل من أحمد مرتضى منصور وأحمد عادل عبد الفتاح وحمادة أنور، بجانب أشرف زكي، نقيب الممثلين، على منصب أمين الصندوق.

وكان محمد رحمي، المرشح لانتخابات الزمالك التكميلية على منصب أمين الصندوق، انسحب من السباق الانتخابي بعدما تقدم بأوراق ترشحه على المنصب.

وأعلن مرتضى منصور نجاح الأربعة الأسماء بالتزكية بعد عرضهم على الجمعية العمومية.

أزمة هاني زادة

على خلفية التحقيقات التي أجرتها النيابة في قضية المخالفات المالية لنادي الزمالك المتعلقة بتغيير العملة، كان اسم هاني زادة، عضو مجلس الإدارة، على قوائم الترقب والوصول والممنوعين من السفر.

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وفي شهر أكتوبر الماضي، قامت النيابة العامة برفع اسم هاني زادة من قوائم الترقب، بعد تصالحه وتسديد المبالغ المستحقة التي حددتها نيابة الأموال العامة.

ووصل عضو مجلس إدارة الزمالك إلى مطار القاهرة يوم 14 أكتوبر 2019، ليجد اسمه غير موضوع على قوائم الترقب.

أول اجتماع كامل العدد

يوم 20 أكتوبر 2019، عقد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور أول اجتماع رسمي كامل العدد بعد عودة هاني زادة، عضو مجلس إدارة النادي، إلى القاهرة.

وقام مرتضى بتوزيع مهام ومسؤوليات الملفات المختلفة على الأعضاء، وتم إسناد ملف السفريات المختلفة إلى هاني زادة، ملف الإشراف على جميع الأجهزة الإدارية بالزمالك إلى حمادة أنور، ملف الإشراف على كرة القدم بالتنسيق بين أمير مرتضى، المشرف على الكرة، وإسماعيل يوسف، ملف الإشراف على الإدارات المختلفة إلى أحمد مرتضى منصور، ملف الإشراف على النشاط الاجتماعي إلى شريفة الفار، وملف الإشراف على الألعاب الفردية والجماعية -باستثناء كرة القدم- إلى أحمد عادل عبد الفتاح.

استقالة

بعد قرابة عام من توليه المهمة بعد الانتخابات التكميلية، تقدم أشرف زكي باستقالته من منصب أمين الصندوق لظروف صحية، قبل أن يعلن مرتضى منصور قبولها.

وقام مرتضى يوم الجمعة الماضي بتكليف إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، بتولي منصب أمين الصندوق، لحين إجراء جمعية عمومية.

وأشاد رئيس الزمالك بإسماعيل يوسف، مضيفا أنه تواجد في كل المناصب لخدمة النادي الأبيض.

ليصبح التشكيل النهائي لمجلس إدارة الزمالك كالتالي:

مرتضى منصور رئيسا.

أحمد جلال إيراهيم نائبا للرئيس.

إسماعيل يوسف قائم بأعمال أمين الصندوق.

هاني زادة عضوا.

إسماعيل يوسف عضوا.

علاء مقلد عضوا.

أحمد مرتضى منصور عضوا.

حمادة أنور عضوا.

أحمد عادل عبد الفتاح عضوا.

شريفة الفار عضوا.