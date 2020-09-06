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شوبير يدلي بأقوله في البلاغ المقدم ضد لاعب الزمالك السابق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أنه أدلى بأقواله في البلاغ المقدم للنائب العام ضد أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق.

وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "أدليت اليوم بأقوالي في البلاغ المقدم مني ضد لاعب الكرة السابق أسامة حسن أمام نيابة الساحل".

وأضاف: "ثقتي لا حدود لها في القضاء المصري".

وكان أسامة حسن قد أثار مؤخراً جدلاً بمواقع التواصل الاجتماعي بعدما قام بنشر فيديو له عبر "فيسبوك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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