شوبير: تم استرجاع كل الكؤوس التي فقدت في الحريق.. وسأكشف المزيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أن ما الكؤوس التي فُقدت وقت حريق مبنى الاتحاد في عام 2013 تم استرجاعها، مشيراً الى أنه أول من فتح الملف وسوف يكشف عن المزيد في الفترة المقبلة.

وكان شوبير قد فجر مفاجآة عندما أعلن عن فقدات خزائن اتحاد الكرة لعدد من الكؤوس أبرزها كأس أمم أفريقيا 2010.

وأعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي عن فتح تحقيق بشأن فقدان عدد من الكؤوس والميداليات وذلك بعدما تم اكتشاف الأمر اثناء عملية تطوير اتحاد الكرة.

وقال شوبير من خلال برنامجه الإذاعي اليوم الأحد "أنا أول من قام بفتح هذا الملف، ومستمر للنهاية، وسأكشف عن مزيد من التفاصيل في المرحلة المقبلة، دون أي تجاوز ولكن بالأدلة".

وأكمل "الكؤوس التي فُقدت وقت الحريق تم استرجاعها، الكؤوس لا تُحرق، ونجد في وسائل الإعلام مسؤولين سابقين يخرجون بتصريحات أنهم قاموا باسترجاع الكؤوس بمجهودات شخصية، ما حدث إهمال جسيم".

وأضاف "لقد تواجدت لشهور في المجلس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، 3/4 اجتماعات مجلس الإدارة لا يتم تحرير محضراً لها ولا تذهب للوزارة، وأتحدى أي شخص يثبت عكس ذلك، أين المحاضر التي وقعت عليها شخصياً ان وجدت؟!".

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وشدد "هناك ملف أخر سأتحدث عنه، العام المقبل، مصر سوف تحتفل بمئوية اتحاد الكرة، لا يوجد أي أرشيف للكرة المصرية، لا يوجد محاضر رسمية تاريخية، واذا ارادوا لقطات من مباريات للمنتخب، سيذهبوا لسمير عدلي، لأنهم لا يمتلكون أي أرشيف".

وصرح "لقد ذهبت بنفسي لمخازن اتحاد الكرة لكي أقوم بتسجيل الملابس والحقائب، اقترحت أن يتم وضع نظام خاص ومحدد (بار كود) حتى يكون هناك علم بكل التفاصيل في المخازن ولا يخرج منها أي شئ إلا بعد أن يتم تسجيل هذا الأمر".

واستكمل "كل هذا كان سيكلف اتحاد الكرة 5 آلاف جنيه، لكن هناك من قام بالاعتراض على هذا الأمر، لقد منعت بيدي حصول أي عضو من الاتحاد على ملابس وحقائب".

وواصل "هناك اهمال وتسيب، اللجنة الحالية تحاول عمل نظام لوضع حد لهذا الإهمال، وتجد من يقول لماذا يتم فتح تلك الملفات الآن، ننتظر نتائج لجنة وزارة الرياضة، وهناك المزيد لنكشفه في الفترة المقبلة".

وصرح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هناك لجنة موسعة ستتواجد اليوم الأحد بمقر اتحاد الكرة من أجل التحقيق في تلك الواقعة ومعرفة كل الملابسات الخاصة بالأمر.

ومن خلال حساب "كاف ميديا"، ذكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أنه علم بالتقارير الصادمة بشأن فقدان ألقاب كأس أمم أفريقيا من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال "كاف" في رسالته، أن أبوابه مفتوحة للمساعدة، ويمكن للاتحاد المصري لكرة القدم الاعتماد على مساعدتهم في البحث والعثور على تلك "التذكارات" التي "لا تُقدر بثمن".