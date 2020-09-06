مصدر لمصراوي: بيراميدز يستعد للإعلان عن صفقة رمضان صبحي الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

يستعد مسؤولو نادي بيراميدز لتقديم رمضان صبحي الصفقة الجديدة للنادي في مؤتمر صحفي يوم غد الإثنين.

وكان رمضان صبحي قد سبق وأعلن عن رغبته في الانتقال لصفوف بيراميدز خلال الموسم المقبل.

وصرح مصدر لـ"الخليج 365" أن بيراميدز توصل لاتفاق مع هدرسفيلد الإنجليزي بشأن رمضان صبحي، ومن المقرر أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام يوم الاثنين في مؤتمر صحفي بملعب استاد 30 يونيو.

وكان "يلا كورة" قد نشر في وقت سابق تسريبات للصور التحضيرية الخاصة بتقديم رمضان صبحي بقميص بيراميدز.