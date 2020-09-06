الزمالك يعلن موقفه من عدم استكمال الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد هاني زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن الفريق سيخوض مواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري مساء اليوم الأحد بشكل طبيعي، ولم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن عدم استكمال مسابقة الدوري المصري.

وقال زادة، في تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر" عبر "راديو مصر" ظهر الأحد: "هناك تطور في مستوى الزمالك، واللاعبون يلعبون بشكل هادئ بعد الاقتراب من فقدان لقب الدوري بنسبة 90%".

وأضاف: "بكل صراحة، الزمالك سيلعب مباراة طلائع الجيش مساء اليوم الأحد، وأعتقد أن مرتضى منصور رئيس النادي سيدعو لاجتماع طارئ لمجلس الإدارة غدا الإثنين موقفنا من استكمال الدوري من عدمه".

وأكد: "لن ننسحب لظروف النقل التليفزيوني لمباراة طلائع الجيش، هناك اعتراض على حكام بأعينهم من كل الأندية بينهم الأهلي والزمالك، ومشكلة تقنية الفيديو تكمن في الحكم الذي يديرها".

وتابع: "نتعامل مع كل الأمور بهدوء تام، وهذه هي سمة مجلس إدارة الزمالك، وكل التركيز منصب على حصد لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".

من جانبه، كشف هاني زادة موقف قضية محمود عبدالمنعم كهربا، نجم الأهلي، مؤكدا أنه لم يتم إلغاء العقوبة التي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم على لاعب الأبيض السابق بتغريمه مليوني دولار.

Advertisements

وأوضح زادة: "حتى يتم إلغاء غرامة كهربا، لابد أن تكون هناك جلسة في المحكمة الرياضية الدولية ويحضر الطرفان لمناقشة الأمر قبل إصدار قرار بعد ثلاثة أشهر، وهو ما لم يحدث حتى الآن فكيف يتم إلغاء الغرامة؟".

وأكمل: "ما حدث هو الطعن على قرار عقوبة كهربا، وبالتالي تم إيقاف القرار لحين النظر في الأمر من جانب المحكمة الرياضية، وأعتقد أن القرار النهائي في تلك القضية سيتم إصداره بعد ستة أشهر".

وانتقل زادة للحديث عن موقف يوسف إبراهيم "أوباما" والتونسي فرجاني ساسي ثنائي الزمالك من التجديد مع النادي قائلا: "نسير باحترافية شديدة في الفترة الحالية أكثر من السنوات الماضية".

وواصل: "ملف تجديد اللاعبين يتولاه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، ونسير بمبدأ السرية التامة".

وشدد: "القوام الأساسي لنادي الزمالك لن يتغير، ونسعى للمحافظة على كل اللاعبين وسيتم الدفع أيضا بعدد من الناشئين، لن يرحل أي لاعب من الزمالك، الكل سيتم تجديد عقده".

وأتم عضو مجلس إدارة الزمالك قائلا: "مصطفى محمد تم إبلاغه من جانب مرتضى منصور أنه في حالة وصول عرض رسمي بـ10 مليون يورو لضمه سيتم الموافقة على احترافه رسميا".