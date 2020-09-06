أومتيتي يعلن وجهته المقبلة عقب مغادرة برشلونة

قرر المدرب رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، الاستغناء عن عدد من اللاعبين في ظل خطته لبناء البرسا، ومن هذه الأسماء المدافع صامويل أومتيتي.
وأعلن رودي جارسيا مدرب أوليمبيك ليون الفرنسي، فريق أومتيتي السابق في حوار مع برنامج "تيليفوت" الفرنسي أنه يرغب في عودةاللاعب مرة اخرى ليلعب تحت قيادته.
وقال أنه مدافع عظيم ولكنه لا يعلم هل سيكون من الممكن اقتصادياً على ناديه أن يتمم هذه الصفقة.
ويذكر أن أومتيتي لعب لنادي ليون الفرنسي منذ كان عمره 9 سنواتوالتحق بالفريق الأول عام 2012، حتى حاز على اهتمام فريق برشلونة ليضمه عام 2016.
وفاز أومتيتي بكأس العالم مع منتخب فرنسى عام 2018 ليكون من أهم الألقاب التي حققها ولكن منذ ذلك الوقت تعرض لعده إصابات جعلته بعيداً عن الملاعب بشكل كبير.
وفي الموسم الماضي شارك الفرنسي مع برشلونة في 18 مباراة فقط بسبب الإصابات التي تعرض لها.
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