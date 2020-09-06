رئيس سموحة يحسم مصير أحمد ناجي بعد استقالة حمادة صدقي

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن أحمد ناجي مدرب حراس المرمى ومدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق مستمر مع فريق سموحة خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس محمد فرج عامر في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" إن مجلس الإدارة وجد أن من الأفضل في الوقت الحاليتوجيه الشكر للجهاز الفني بقيادة حمادة صدقي بعدما صادفه الكثير من سوء التوفيق في العديد من المباريات السابقة والتي أدت إلى فقدان الفريق لعدد كبير من النقاط من خلال التعادل وهو ما ادى الى تراجع امال النادي في الوصول إلى المربع الذهبي خلال الموسم الحالي وهو الأمر الذي كان يعقد عليه الجميع الامال داخل مجلس الإدارة.
وأشار رئيس نادي سموحة إلى أن النادي سيفكر بهدوء خلال الفترة القادمة في تعيين المدير الفني الجديد لقيادة الفريق في المتبقى من الموسم الحالي ثم الاعداد للموسم الجديد حيث مازال الوقت متاحا أمام مجلس الإدارة لاختيار بديلا لصدقي.
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