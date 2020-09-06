بقاء ميسي يهدد جريزمان في برشلونة

وعد رونالد كومان المدرب الجديد لنادي برشلونة لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان أن يكون له دور قيادي في الفريق في حالة رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.
لكن بعد وضوح موقف ميسي و قراره بالاستمرار مع الفريق الكتالوني، وفي ظلعودة البرازيلي فيليبي كوتينيو بعد إنتهاء إعارته مع بايرن ميونيخ، أصبح هناك شك في ضمان جريزمان لمكان أساسي في رؤية المدرب الهولندي.
ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإنهناك ثلاث أندية إنجليزية مهتمة بالدولي الفرنسي جريزمان، ألا وهي مانشستر يونايتيد وليفربول وأرسنال.
ويُذكر أن اللاعب صاحب الـ 29 عاماً جاء لبرشلونة قادماً من أتلتيكو مدريد في صفقة بلغت 120 مليون يورو، حيث لعب مع الفريق الكتلوني 48 مباراة منذ قدومه سجل خلالها 15 هدف وصنع 4 آخرين.
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