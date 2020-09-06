فيدال يستعد للرحيل عن برشلونة إلى إنتر ميلان

ارتبط اسم أرتورو فيدال أخيراً بالرحيل إلى أنتر ميلان الإيطالي، خصوصًا بعد رغبة برشلونة فى التخلص من اللاعب هذا الصيف.
ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، عن إمكان حسم انتقال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، أرتورو فيدال، إلىصفوف إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يحصل فيدال على الاستغناء الخاص به من برشلونة غداً الإثنين، ومن ثم بإمكانه السفر إلى إيطاليا للانضمام إلىصفوف إنتر ميلان.
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بالأمس، إلى أن برشلونة ينتظر فقط الحصول على تنازل رسمي من اللاعب عن مستحقاته المالية للسماح له بالرحيل مجانًا عن الفريق والانتقال إلى كتيبة المدرب الإيطالي كونتي.
ولعب فيدال 96 مباراة بقميص برشلونة منذ عام 2018، وساهم مع الفريق فى تسجيل 11 هدفاً، وصناعة 10 أخرى.
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