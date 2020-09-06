سموحة يعلن استقالة حمادة صدقي من تدريب الفريق

أعلن نادي سموحة السكندري، برئاسة محمد فرج عامر، رئيس مجلس الإدارة، قبول استقالة حمادة صدقي من منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حيث كانت آخر مباراة له مع الفريق أمام

أسوان والتي انتهت بالتعادل بثلاثية لكل منهما.

نشر عامر على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قبول استقالة الكابتن حمادة صدقي من مهمة

المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، والكابتن أحمد ناجي مستمر تعاقده مع نادي سموحة مدربًا لحراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم".

يستعد سموحة لمواجهة الزمالك، يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.