وزارة الرياضة تفتتح الملعب الخماسي لمركز شباب مصر بمرسى مطروح

افتتحت وزارة الشباب والرياضة الملعب الخماسى لمركز شباب مصر بمنطقة غوط رباح بمدينة مرسي مطروح، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وأشرف صالح المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، والاستاذ وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح وقيادات المحافظة التنفيذية، ولفيف من قيادات الوزارة. ويتضمن مركز شباب مصر بمطروح، مبنى مركز الشباب وقاعات الانشطة والتدريبات مركز الشباب وقاعات الانشطة والتدريبات الرياضية والحاسب الالى والمكتبة. وشهد الحضور استعراض لالعاب الكاراتية لبراعم وطلائع الشباب بالمركز لمركز شباب مصر بمنطقة غوط رباح. ووجه محافظ مطروح الشكر للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعم الوزارة المتواصل للمحافظة ومنها مركز شباب مصر وغيره من المراكز التى سيتم افتتاحها قريبا، كما وجه أيضا بدراسة استغلال مساحة الارض المجاورة لمركز الشباب ومدى امكانية اقامة ملعب قانونى للتوسع فى خدمة الانشطة الرياضية لشباب المنطقة. مركز شباب مصر وغيره من المراكز التى سيتم افتتاحها قريبا، كما وجه أيضا بدراسة استغلال مساحة الارض المجاورة لمركز الشباب ومدى امكانية اقامة ملعب قانونى للتوسع فى خدمة الانشطة الرياضية لشباب المنطقة. و الملعب الخماسى مقام على مساحة 1500م2 بتكلفة نحو 2 مليون جنيه بدعم من وزارة الشباب والرياضة، بالاضافة الى مبنى المركز الذى افتتح العام الماضى بتكلفة مليون جنيه لخدمة شباب المنطقة.

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