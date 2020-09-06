أحمد أحمد يعقد جلسة مع هاني أبو ريدة في القاهرة

وصل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي، القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية من أجل مناقشة عددٍ من الأمور الخاصة بالكاف.
حرص أحمد أحمد على عقد اجتماع مع هاني أبو ريدة،عضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الأفريقي والدولي، في حضور عبدالمنعم لله، السكرتير العام الكاف، وعبدالله مصطفى، مدير مكتب أحمد أحمد.
ناقش الاجتماع التحضيرات لاجتماع اللجنة التنفيذية بالكاف، المقرر له الخميس المقبل، عبر فيديو كونفرانس، الذي يناقش آخر التطورات داخل الكرة الأفريقية في ظل انتشار فيروس كورونا وتمهيدًا لاجتماع الجمعية العمومية المقبل للكاف، والمقرر له شهر ديسمبر المقبل.
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