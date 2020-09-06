عمالقة إنجلترا يتصارعون على ضم جريزمان

ترغب كبار الأندية الإنجليزية فى التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب الفريق الأول بنادي برشلونة، حسب ما أشارت إليه بعض التقارير.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية؛ إن هناك 3 أندية إنجليزية كبيرة مهتمة بالظفر بخدمات المهاجم الفرنسي، وهذه الأندية هي: مانشستر يونايتد، ليفربول وآرسنال.

وأكدت الصحيفة أن كومان المدير الفني للفريق الكتالوني، وعد جريزمان بأنه

سيكون له دور بارز مع الفريق، ولكنها أشارت إلى أن هذا الوعد تزامن مع أنباء اقتراب رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة.

قضى جريزمان عدة مواسم رائعة فى صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، أظهر خلالها قدرات

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هجومية كبيرة مما دفع العديد من الأندية لتتصارع على ضمه.

وانضم جريزمان إلى برشلونة فى صيف 2019 قادماً من نادي أتلتيكو مدريد، فى صفقة قياسية بعدما دفع النادي الكتالوني الشرط الجزائي في عقده والمقدر 120 مليون يورو.

وبالرغم من إمكانياته الكبيرة إلا أنه لم يستطيع التأقلم مع الفريق، حتي أصبح خارج التشكيلة الأساسية.

يذكر أن خاض جريزمان 48 مباراة بقميص برشلونة، نجح من خلالهم فى تسجيل 15 هدفاً وصناعة 4 أهداف.