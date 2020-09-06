مستند.. فيفا يطالب اتحاد الكرة بإجراء الانتخابات ٣٠ نوفمبر

تلقى اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، يطلب فيه إجراء الانتخابات يوم ٣٠ نوفمبر.

ذكر الفيفا في خطابه أن اللجنة الأولمبية غير مختصة بتصنيف الجمعية العمومية لاتحاد الكرة أو تقليص

عددها.

وطلب الفيفا من اتحاد الكرة إجراء الانتخابات مع نهاية مدة اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، بجانب الانتهاء من تعديلات اللائحة.