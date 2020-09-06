رياضة | شوبير يدلي بأقواله في بلاغه ضد أسامة حسن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر شوبير يدلي بأقواله في بلاغه ضد أسامة حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامى أحمد شوبير، أنه أدلى بأقواله اليوم في بلاغه ضد أسامة حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك السابق.

وكان شوبير قد تقدم ببلاغ ضد أسامة حسن، ظهير الزمالك السابق والذي تجاوز في حق كابتن الأهلي ومنتخب مصر السابق من خلال مقاطع فيديو.

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وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: “أدليت اليوم بأقوالي في البلاغ المقدم مني ضد لاعب الكره السابق أسامة حسن أمام نيابة الساحل”.

وأنهى تصريحاته: “ثقتي لا حدود لها في القضاء المصري”.