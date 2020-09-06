رياضة | برشلونة يفاضل بين هولندي وبرازيلي.. فمن تكون له الغلبة؟

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يفاضل بين هولندي وبرازيلي.. فمن تكون له الغلبة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة في طريقه للتعاقد مع تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي والإعلامي فيران مارتينيز اليوم: "لم يتم التوقيع مع فينالدوم حتى الآن ، لأن نادي برشلونة يُريد إغلاق عملية المهاجم أولاً".

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وتابع: "هُناك بعض الاصوات في النادي تطالب بالتوقيع مع تياجو الكانتارا رغم أن العملية معقدة، في الوقت الحالي لا توجد اي اتصالات مع نادي ليفربول ولكن مع فينالدوم نعم".

وأضاف: " لأول مرة منذ 7 سنوات يتواجد فيها اسم الكانتارا كاحتمال حقيقي في برشلونة ، سيكون السعر في كلتا العمليتين متشابهاً حيث ينتهي عقد الثنائي العام القادم".

واختتم مارتينيز تصريحاته: "لم تتم عملية تياجو مع نادي ليفربول والباب مفتوح أمام برشلونة".