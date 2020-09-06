رياضة | اخر تطورات صفقة أيوب الكعبي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اخر تطورات صفقة أيوب الكعبي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواصل أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، مع المهاجم المغربى أيوب الكعبى، لدراسة إمكانية ضمه لصفوف القلعة الحمراء فى فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وحصل توفيق على موافقة مبدئية من جانب اللاعب صاحب الـ 27 عاما، على التواجد بصفوف المارد الأحمر بالموسم المقبلة، ومن جانب رحب اللاعب بارتداء القميص الأحمر.

ويحاول مسؤولي القلعة الحمراء في الوصول لإتفاق مادى يتناسب مع المهاجم المغربي، والأقرب في الوقت الحالي هو حصول الكعبي على 2 مليون دولار فى 3 سنوات.

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ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مع أيوب الكعبى في نفس الوقت مع الزمالك وبيراميدز، وذلك من أجل ضم اللاعب.

وفسخ المهاجم المغربي عقده في الفترة الأخيرة مع نادي هيبي فورتين الصيني، سجل خلالهم 9 أهداف وصنع هدفين.

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 65 نقطة بفارق 20 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك.