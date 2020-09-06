رياضة | أول المرشحين لتدريب سموحة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أول المرشحين لتدريب سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر على استقالة حمادة صدقي المدير الفني للفريق عقب التعادل 3-3 مهع أسوان في الدوري المصري. ودخل مجدي عبد العاطي مدرب أسوان السابق وطارق العشري مدرب المصري البورسعيدي سابقًا دائرة المرشحين لتدريب سموحة خلفًا لحمادة صدقي. Advertisements ويستعد سموحة لمباراة الزمالك يوم الخميس المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار لقاءات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

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