رياضة | أزمة ريال مدريد تنفجر في وجه زيدان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة ريال مدريد تنفجر في وجه زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أزمة في الاستغناء عن أحد لاعبيه الزائدين خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الدخول في أي منافسة على ضم آخرين.

ويريد ريال مدريد التخلي عن جناحه الويلزي جاريث بيل الذي يصر على البقاء، لكن هناك لاعب آخر لا يبدو أنه سيرحل إلى أي مكان آخر في وقت قريب.

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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن المهاجم ماريانو دياز، ليس متحمسا على الإطلاق لترك ريال مدريد في الفترة الحالية، رغم أن زيدان لن يعتمد عليه في الموسم الجديد.

وتأتي هذه الأنباء، بعدما توصل ريال مدريد لاتفاق مع بنفيكا لإعارة ماريانو دون علم اللاعب الذي تجاهل الاتفاق تماما، ما أدى لقيام النادي البرتغالي بغض النظر عن الصفقة.

ويملك ماريانو عقدا مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2023، يحصل بموجبه على 4.5 مليون يورو في العام الواحد، وهو مبلغ ليس بسيطا للاعب بالكاد يتواجد في قوائم المباريات.