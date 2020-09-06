رياضة | فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت مصادر صحفية، أن السويسري حمدي فتحي، المدير الفني للنادي الأهلي، تمسكه بتواجد نجم الوسط حمدي فتحي، في التشكيلة الأساسية للفريق.

وغاب حمدي فتحي منذ فترة بعيدة بسبب الإصابة، ما سمح للثنائي عمرو السولية وأليو ديانج بالتواجد في التشكيل الأساسي، قبل أن يستغل اللاعب فترة التوقف بسبب فيروس كورونا، للعودة للفريق مرة أخرى.

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وبحسب المصدر، فإن فايلر أشاد بالإضافة الهجومية التي يقدمها اللاعب، من خلال التسديدات واللعب بالرأس.

وسيقوم فايلر بتثبت فتحي في التشكيل الأساسي، على أن يتواجد بجواره عمرو السولية، ويتم وضع ديانج على مقاعد البدلاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه حرس الحدود مساء الغد الاثنين على ملعب المكس بالأسكندرية، في إطار الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.