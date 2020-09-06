رياضة | أول رد فعل من "كاف" بعد سرقة كؤوس الاتحاد المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من "كاف" بعد سرقة كؤوس الاتحاد المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأحد، أنه على استعداد للتعاون مع الاتحاد المصري، فيما يتعلق بفقدان بعض الكؤوس القارية من مقر الاتحاد.

ذكر "كاف" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأحد: "تلقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم التقارير الصادمة حول فقدان الكؤوس الخاصة بكأس الأمم الأفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم".

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وأضاف: "أبوابنا مفتوحة لدعم الاتحاد المصري لتعويض هذه التذكارات التي لا تقدر بثمن".

وأوضح اتحاد الكره المصري في بيان رسمي: "في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حالياً لمقره الرئيسي، ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير".

وأضاف: "تجري حالياً تحقيقات للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة، وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس؟، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة".