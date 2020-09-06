رياضة | موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة طلائع الجيش مساء اليوم الأحد ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري على أرضية استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد.

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القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

وفي سياق متصل تُنقَل مباراة الزمالك وطلائع الجيش ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة أون تايم سبورت.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

الزمالك يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري ولديه 48 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة.