رياضة | مرتضى منصور يحسم موقفه من الاستمرار في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يحسم موقفه من الاستمرار في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قرارًا جديدًا بشأن موقف القلعة البيضاء من الاستمرار في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقرر الزمالك التراجع عن قرار الانسحاب من الدوري الممتاز، والمشاركة بشكل طبيعي في مباراة طلائع الجيش المقبلة.

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ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتم إخطار الفرنس باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بضرورة الاستعداد لمباراة طلائع الجيش، وأن لا يشغلوا بالهم بأي أمور خارج الملعب.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، قد قرر مناقشة ودراسة الانسحاب من بطولة الدوري بعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري المصري.