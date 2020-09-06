رياضة | هاني زادة يكشف موقف قضية "كهربا"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هاني زادة يكشف موقف قضية "كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف قضية محمود عبدالمنعم كهربا.

وقال زادة في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "حتي يتم إلغاء عقوبة كهربا، لابد أن تكون هناك جلسة في المحكمة الرياضية الدولية، ويحضر الطرفين لمناقشة الأمر، وهذا لم يحدث حتى الآن".

وأضاف:" الطعن على قرار عقوبة كهربا يتم إيقاف القرار لحين النظر في الأمر من جانب المحكمة الرياضية".

وأتم:" اعتقد أن القضية لازال امامها 6 أشهر آخرى، حتى يتم إصدار قرار نهائي فيها"