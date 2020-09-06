رياضة | تعرف على تشكيل برشلونة في حال تم التعاقد مع فينالدوم وديباي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على تشكيل برشلونة في حال تم التعاقد مع فينالدوم وديباي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي برشلونة على وشك تدعيم صفوفه بالثنائي الدولي الهولندي، ممفيس ديباي وجورجينيو فينالدوم، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقالت عدة صحف كتالونية، أن الثنائي قد يصبح أولى صفقات المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة.

ديباي ينتهي عقده مع ليون الفرنسي بنهاية الموسم القادم، وكشف للمقربين منه، رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، الذي سيغيب عن منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولا تختلف وضعية فينالدوم عن ديباي كثيراً، حيث يرغب اللاعب في تغيير وجهته أيضاً، مع اقتراب عقده من الانتهاء.

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وحال انضمام الثنائي رسمياً لصفوف برشلونة، فإن تشكيلة النادي الكتالوني قد تصبح كما يلي.

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - كليمنت لينجليت - جيرارد بيكيه - جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينيكي دي يونج - ميراليم بيانيتش - جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: ممفيس ديباي - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي.