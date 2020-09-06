رياضة | الأهلي يخطط لشكوى بيراميدز ورمضان صبحي للفيفا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطط لشكوى بيراميدز ورمضان صبحي للفيفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب لتقديم ملف شامل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من أجل الحصول على حق رعاية رمضان صبحي في حالة انتقاله إلى صفوف براميدز.

وقام محمود الخطيب بتكليف الإدارة القانونية في القلعة الحمراء ببحث هذا الملف من أجل الحفاظ على حقوق النادي المادية.

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ويرجع السبب الرئيسي في عدم إعلان براميدز عن صفقة رمضان صبحي بشكل رسمي إلى وجود انقسام بين إدارة بيراميدز وهيدرسفيلد الإنجليزي على خطوة من سيتحمل حق رعاية عقد رمضان صبحي إذا طالب الأهلي بهذه الخطوة.

وأعربت إدارة الفريق الإنجليزي عن رفضها تحمل قيمة عقد رعاية صبحي وطالبت إدارة براميدز عن طريق ممدوح عيد المدير التنفيذي لبراميدز بتحمل ذلك حال ضم اللاعب.

ورحل رمضان صبحي مؤخرًا عن القلعة الحمراء ورفض خطوة البقاء وكشفت الساعات الماضية عن ظهور رمضان صبحي بقيمص براميدز.