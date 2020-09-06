رياضة | توني كروس: مولر لن يعود للمنتخب الألماني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر توني كروس: مولر لن يعود للمنتخب الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى توني كروس نجم ريال مدريد أن مواطنه توماس مولر لن يعود إلى المنتخب الألماني، حيث سيعتمد المدرب يواخيم لوف على الشباب.

وتم إبلاغ مولر وماتس هوميلز وجيروم بواتينج في 2019 أنهم لن يتم دعوتهم مجددا للمنتخب الألماني، ولكن مولر /31 عاما/ صنع أكبر عدد من الأهداف في الموسم الماضي من الدوري الألماني وساهم في فوز بايرن بثلاثية البوندسليجا والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وقال كروس في مقابل مع صحيفة "بيلد ام سونتاج" اليوم الأحد "حدسي يخبرني بان يوجي لوف لا يعود في قرارته".

وصنف كروس الدعوات المطالبة بعودة مولر بأنها رد فعل طبيعي ، لكنه أوضح "لوف لم يستبعد اللاعبين الثلاثة الفائزين بلقب كأس العالم لأنهم كانوا سيئين، لكنه أراد السير في اتجاه جديد، لقد نشد التغيير ووضع ثقته في اللاعبين الشباب".

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وأشار "توماس قدم موسما متميزا لكن مدرب المنتخب الوطني لا يكترث بالمستوى الحالي، ولكن بالمشروع الخاص بالسنوات القليلة المقبلة".

ومن المتوقع أن يصبح هافيرتز جزء لا يتجزء من مستقبل المنتخب الألماني حيث غادر اللاعب البالغ من العمر 21 عاما معسكر الماكينات الألمانية قبل المباراة أمام سويسرا في وقت لاحق اليوم الأحد بدوري الأمم الأوروبي، من أجل إكمال صفقة انتقاله من باير ليفركوزن إلى تشيلسي الإنجليزي.

وأوضح كروس نجم وسط ريال مدريد الإسباني "إذا استمر (هافيرتز) على نفس المنوال سيكون من الصعب إيقافه، لكن لا توجد ضمانات ودائما توجد عقبات في الطريق".

وأكد كروس "كاي لديه إمكانيات هائلة، إذا استغلها بإمكانه أن يصبح في غاية الأهمية للمنتخب الوطني".