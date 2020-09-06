رياضة | الزمالك يحدد موعد عودة "الونش" للمباريات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحدد موعد عودة "الونش" للمباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادى الزمالك موعد عودة نجم دفاع القلعة البيضاء محمود حمدي الونش خلال الفترة المقبلة بعدما تعرض اللاعب للإصابة أمام بيراميدز خلال الجولة الماضية.

وكان الزمالك حقق الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبدأ محمود حمدي "الونش" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات تأهيلية لتجهيزه للفترة المقبلة.

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وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال لقاء بيراميدز الأخير بكدمة في الركبة وتغيب عن المران بحصوله على إذن من الجهاز الفني.

ومن جانبه أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن إصابة اللاعب ليست خطيرة وسيبدأ التأهيل غدا لمدة أربعة أيام بعدها يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش اليوم الأحد على استاد القاهرة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.