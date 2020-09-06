رياضة | أحمد حسن: بيراميدز يقدم رمضان صبحي غدا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد حسن: بيراميدز يقدم رمضان صبحي غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن بيراميدز سيقدم رمضان صبحي بشكل رسمي غدا الاثنين، بعد حسم صفقة انتقاله من هيدرسفيلد.

وأضاف في تصريحات عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" قد يكون عقد رمضان صبحي لمدة 5 مواسم بضعف المقابل المالي الذي كان سيتقاضاه عن المواسم الثلاث".

وواصل:" نتمني التوفيق لرمضان صبحي في بيراميدز، خلال الفترة المقبلة".